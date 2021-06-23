Çan'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor
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Çan'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Çan'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Çan ilçesinde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Çan Belediyesine bağlı ekipler, halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "İlaçlama çalışmalarına hız verdik. H. İbrahim Bodur caddesinde bulunan ağaçların ilaçlanması, çevre ve insan sağlığını rahatsız edici unsurlardan temizlenmesine yönelik çalışmalar ekiplerimiz tarafından yürütülmektedir" diyerek bilgi verdi. - ÇANAKKALE

Çan'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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