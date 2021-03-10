Çan'da haftalık tematik denetimler devam ediyor
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Çan'da haftalık tematik denetimler devam ediyor

10.03.2021 17:48 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:53
Çan'da haftalık tematik denetimler devam ediyor

Çanakkale'nin Çan ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı köylerde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 'haftalık tematik denetimler' sürüyor.

Çanakkale'nin Çan ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı köylerde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 'haftalık tematik denetimler' sürüyor.

Kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte haftalık tematik denetim süreci başladı. Çan İlçe Jandarma ekipleri ilçeye bağlı köylerde bulunan market, lokanta, yeme içme yerleri gibi umuma açık mekanları denetledi. İlçe merkezinde ise okullar denetlenerek kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte başlayan yüz yüze eğitim sürecindeki maske, mesafe ve hijyen şartları kontrol edildi. - ÇANAKKALE

Çan'da haftalık tematik denetimler devam ediyor
Çan'da haftalık tematik denetimler devam ediyor
Çan'da haftalık tematik denetimler devam ediyor
Çan'da haftalık tematik denetimler devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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