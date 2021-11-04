Çan'da gasp zanlısı tutuklandı

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde gasp teşebbüsünde bulunan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 112 acil ihbar hattına gelen ihbarı değerlendirdiler. İhbarda bulunan E.S., kız arkadaşı Ö.D.'nin kendisi uyuduktan sonra evden ayrıldığını ve sabaha karşı Ö.D'nün yanında arkadaşları Ö.Y., T.G. ve Y.A. ile yeniden eve geldiklerini, gelenlerin arasında bulunan T. G.'nin kendisini darp ettiğini ve bir miktar parası ile cep telefonunu alarak evden ayrıldıklarını söyledi. E. S.'nin şikayetçi olması üzerine Çan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olaya karışan şahısların ifadelerini alarak adli tahkikat başlattı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan T.G. tutuklandı. Y.A. serbest bırakılırken, Ö.D. ve Ö.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

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