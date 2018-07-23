Çan'da Fatih ve Atatürk Mahalleleri, Aile Sağlığı Merkezine Kavuşuyor

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Fatih ve Atatürk Mahalleleri Aile Sağlığı Merkezine kavuşuyor.

Çan'da, Fatih ve Atatürk Mahallelerini ziyaret eden Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, mahalle sakinleri ile bir araya gelmişti. Mahallelilerin görüş ve taleplerini iletmelerinin üzerine hemşerilerine aile sağlığı merkezi sözü veren Başkan Kuzu, kısa süre içerisinde iki Mahalleyi de sevdiren müjdeyi verdi.

Nadir Pazarbaşı Düğün Salonunun hemen yanına kurulan yeni Aile Sağlığı Merkezi kullanıma hızla hazırlanırken 1-2 haftalık çok kısa bir süre içinde de doktorların göreve başlamasıyla Fatih ve Atatürk Mahallesi sakinlerine hizmet vermeye başlayacak. Her iki Mahallenin de ortak ulaşım noktasında yer alan yeni Aile Sağlığı Merkezi ile ilgili açıklama yapan Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, Çanlıların en iyi sağlık hizmetlerini hak ettiklerini, bunun için de gereken ne varsa gerçekleştirme gayretinde olduklarını belirtti.

Başkan Kuzu, "Çanlı hemşerilerimin sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak için gayret ediyoruz. Bu sebeple de Fatih ve Atatürk Mahallelerimizde ikamet eden hemşerilerimiz böyle bir Aile Sağlığı Merkezi ihtiyaçlarından bahsettiler. Bizler de hemen harekete geçerek Aile Sağlığı Merkezinin fiziksel koşullarını oluşturduk. Bunun yanında bu merkezde görev yapacak doktorlar için de gerekli yerlere başvurduk. Hamdolsun Aile Sağlığı Merkezimizin yeri hazır, iç tefrişatı da tamamlanmak üzere hatta burada çalışacak doktorlarımız da 1-2 haftaya görevlerine başlayacak. Hem Fatih ve Atatürk Mahallelerimize hem de Çanımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ÇANAKKALE