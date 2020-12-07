Çan'da evi yanan vatandaşa konteynır kuruldu
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Çan'da evi yanan vatandaşa konteynır kuruldu

07.12.2020 15:54 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:58
Çan'da evi yanan vatandaşa konteynır kuruldu

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünde evi yanan M. Durmaz adlı vatandaşa konteynır kuruldu.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünde evi yanan M. Durmaz adlı vatandaşa konteynır kuruldu.

Yangın sonrasında, M. Durmaz'a Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 11.000 TL nakit yardım yapıldı ve Ayvacık İlçesi Yukarı köyden geçici olarak barınma ihtiyacının sağlanması amacıyla konteynır tahsis edildi. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal tarafından konteynır için uygun ortam ve temel sağlanarak M. Durmaz'a teslim edildi. - ÇANAKKALE

Çan'da evi yanan vatandaşa konteynır kuruldu
Çan'da evi yanan vatandaşa konteynır kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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