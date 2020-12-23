Çan'da bir mahallenin 5 sokağı karantina altına alındı
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Çan'da bir mahallenin 5 sokağı karantina altına alındı

23.12.2020 21:59 | Son Güncelleme: 23.12.2020 22:03
Çan'da bir mahallenin 5 sokağı karantina altına alındı

Çanakkale'nin Çan İlçesinde, İstiklal Mahallesi Güngören Mevkii 1-2-3-4-5 sokakları korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Çanakkale'nin Çan İlçesinde, İstiklal Mahallesi Güngören Mevkii 1-2-3-4-5 sokakları korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Çan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu İlçe Kaymakamı Mustafa Gürdal başkanlığında toplanarak, İstiklal Mahallesi Güngören Mevkii 1-2-3-4-5 sokaklarının yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bu akşam saat 20.00 itibari ile 10 gün süreyle karantina altına alınmasına karar verdi. Kararın ardından Çan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstiklal Mahallesi Güngören Mevkii 1-2-3-4-5 sokaklarının giriş çıkışlarını kontrol altına aldılar. - ÇANAKKALE

Çan'da bir mahallenin 5 sokağı karantina altına alındı
Çan'da bir mahallenin 5 sokağı karantina altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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