Çan'da ahşap ev yangını
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Çan'da ahşap ev yangını

Çan ilçesine bağlı Danapınar köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

23.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:00
Çan'da ahşap ev yangını

ilçesine bağlı Danapınar köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Danapınar köyünde Şakir 'e ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede evi sardı. Çan Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ettiği yangına köy halkı da söndürmek için destek verdi. Yapılan çalışmalara rağnen ev kullanılamaz hale geldi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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