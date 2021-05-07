Can Çobanoğlu'nun acı günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Can Çobanoğlu'nun acı günü

Can Çobanoğlu'nun acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Takım eski Menajeri Can Çobanoğlu'nun babası Hıfzı Çobanoğlu hayatını kaybetti.

A Milli Takım eski Menajeri Can Çobanoğlu'nun babası Hıfzı Çobanoğlu hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "A Milli Takım eski Menajeri Can Çobanoğlu'nun babası Hıfzı Çobanoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Hıfzı Çobanoğlu'na Allah'tan rahmet; Sayın Can Çobanoğlu, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Gökhan Töre Cüneyt Çakır Ali Tandoğan Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Can Çobanoğlu'nun acı günü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 12:35:11. #1.15#

title