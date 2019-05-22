Can Çekişirken Bulunan 32 Çinçilla, Hayata Tutundu

ANKARA'da zehirlenerek telef edildiği ileri sürülen 21 çinçillanın yanında can çekişirken bulunan 32 çinçilla, belediye veteriner şubesinde yapılan tedaviyle hayata tutundu. Koruma altına alınan çinçillalar marul ve havuç ile besleniyor. Altındağ ilçesinde Ankara-Samsun çevre yolunun kenarında boş arazide 4 gün önce kemirgen türü 21 çinçilla ölü bulundu. İhbar üzerine polis ve Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Araştırmada telef olan çinçillaların yanında 32 çinçilla da can çekişirken bulundu. Ekipler hayatta olan, zehirlendikleri tahmin edilen çinçillaları kafese koyarak, Altındağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veterinerlik Şubesi'ne götürdü.

Çinçillalar, burada yapılan tedaviyle hayata tutundu. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan çinçillalar marul ve havuç ile besleniyor, su veriliyor. Gece kafeslerine konulan çinçillalar, gün içinde dışarıya çıkarılıp, çimlerde dolaşıyor. Çinçillaların ölümüyle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan inceleme sürdürülürken, araştırma sonucuna göre çinçillaların doğaya salınıp salınmayacağına karar verilecek. Öte yandan, çinçillaların ölümüyle ilgili polisin başlattığı soruşturma da sürüyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede elde edilen bulgular doğrultusunda çalışmalar yapılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Hayata tutunan çinçillalar

-Görevlinin çinçillayı beslemesi

-Çinçillaların koşması ve güneşlenmesi

-Görevlinin çinçilliayı sevmesi

-Detay

Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR/ANKARA,

Kaynak: DHA