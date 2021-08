Can Bozdoğan kimdir? Nereli, kaç yaşında, boyu kaç, kilosu kaç, hangi takımda oynuyor? Can Bozdoğan transfer oldu mu? Futbol kariyeri!

Son dakika gelen spor haberlerine göre, Beşiktaş, Schalke 04 forması giyen Can Bozdoğan'ı satın alma opsiyonlu kiralamak için oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı. Bunun ardından vatandaşlar Can Bozdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Peki, Can Bozdoğan kaç gol attı? Can Bozdoğan'ın mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Can Bozdoğan Beşiktaş'a transfer oldu mu? Tüm detaylar burada...