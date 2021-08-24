Can Bozdoğan kimdir? Nereli, kaç yaşında, boyu kaç, kilosu kaç, hangi takımda oynuyor? Can Bozdoğan transfer oldu mu? Futbol kariyeri!
Son dakika gelen spor haberlerine göre, Beşiktaş, Schalke 04 forması giyen Can Bozdoğan'ı satın alma opsiyonlu kiralamak için oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı. Bunun ardından vatandaşlar Can Bozdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Peki, Can Bozdoğan kaç gol attı? Can Bozdoğan'ın mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Can Bozdoğan Beşiktaş'a transfer oldu mu? Tüm detaylar burada...
Can Bozdoğan ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Can Bozdoğan Beşiktaş'a transfer oldu mu araştırılıyor. Can Bozdoğan kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, hangi mevkide oynuyor? Can Bozdoğan aslen nereli? Can Bozdoğan kaç golü var? Can Bozdoğan defans mı orta saha mı forvet mi? Can Bozdoğan'ın hayatı, biyografisi ve kariyeri haberimizde...
CAN BOZDOĞAN KİMDİR?
Can Bozdoğan (5 Nisan 2001 doğumlu), Bundesliga kulübü Schalke 04'te orta saha pozisyonunda görev yapan Alman profesyonel futbolcudur.
Can Bozdoğan doğum tarihi : 5 Nisan 2001
Can Bozdoğan kaç yaşında : 20 yaşında
Can Bozdoğan nereli : Almanya doğumlu Türk asıllı futbolcu
Can Bozdoğan mesleği ne : Futbolcu
Can Bozdoğan hangi mevkide : Orta Saha Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Can Bozdoğan boyu kaç : 1.72 metre
Can Bozdoğan kilosu kaç : 72 kg
Can Bozdoğan hangi takımda oynuyor : Schalke 04
Bozdoğan, Bundesliga'da Schalke 04 formasıyla ilk maçına 14 Haziran 2020'de Bayer Leverkusen ile oynadığı maçta başladı.
Can Bozdoğan Türk asıllıdır.
CAN BOZDOĞAN FUTBOL KARİYERİ
2020- : Schalke 04 : 17 maçta 0 gol Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
2020- : Schalke 04 II : 2 maçta 0 gol
CAN BOZDOĞAN BEŞİKTAŞ'A MI TRANSFER OLDU?
Son dakika haberlerine göre Beşiktaş, Schalke 04 forması giyen Can Bozdoğan'ı satın alma opsiyonlu kiralamak için oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı.