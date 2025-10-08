Can Borcu CANLI izleme linki var mı?

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Can Borcu yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Bülent İnal, Ebru Özkan Saban ve Mine Tugay'ın başrollerini paylaştığı yapım, bu hafta da izleyicileri ekran başına toplamaya aday. Peki, "Can Borcu"yu canlı izlemek isteyenler için yayın bağlantısı mevcut mu?

CAN BORCU 27. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Handan, ani bir baygınlık geçirdikten sonra hızla hastaneye kaldırılır ve doktorlar tarafından müdahale edilir. Bu olayın ardından Mehmet, önce Yasemin'den, ardından Handan'ın doktorundan onun beynindeki asıl sorunu öğrenir. Öte yandan Ferit, elindeki kamera kayıtlarıyla birlikte polise teslim edilmek üzeredir; ancak görüntüler gerçeği ortaya çıkarır — Ferit aslında hiçbir suç işlememiştir. Gençler, ilk girişimlerinde başarısız olsalar da arkadaşlarının okula dönmesi için mücadelelerini kararlılıkla sürdürürler.

Handan'ın beyninde kalan parçanın etkileri giderek artar; davranışları ve kişiliği gözle görülür biçimde değişir. Bu durumu Ilgın sayesinde öğrenen Emel, hemen harekete geçer fakat onu bekleyen gelişme tüm planlarını altüst eder.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmet ve Handan sonunda birbirlerine kavuşurlar; ancak geçmişte yaşananlar aile içinde büyük bir çatışmayı tetikler. Evdeki gerginliği azaltmaya çalışan çift, aynı zamanda şirkette yeni ortakları Emel'le uğraşmak zorundadır. Mehmet, hayatını kökten etkileyecek bir kararın eşiğindedir: Her şeyi geride bırakıp Emel'e teslim etmek ve tıpkı yıllar önce olduğu gibi sıfırdan yeni bir düzen kurmak. Fakat ailede herkes bu kararı desteklemez. Tüm dengeleri değiştirecek felaket ise Handan'ın düğündeki patlamadan sonra beyninde kalan, çıkarılamayan küçük parçayla yeniden gündeme gelir.

CAN BORCU NEREDEN İZLENİR?

Can Borcu dizisini ATV ekranlarından izleyebilirsiniz.

DİZİNİN KONUSU

"Can Borcu", Mehmet'in Handan'a olan hayat borcunun iki aileyi bir araya getirdiği dramatik bir hikâyeyi anlatır. Handan, evliliğindeki tüm sorunlara rağmen kocasına derin bir aşkla bağlı, üç çocuk annesi bir kadındır. Ancak eşi Celal, geçmişte ilişki yaşadığı patronu Emel'in baskı ve şantajlarına boyun eğerek büyük bir ihanete sürüklenir. Bu karmaşık ilişkiler ağı, hem aile içindeki dengeleri hem de karakterlerin vicdanlarını sarsar.

CAN BORCU OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

• Bülent İnal — Mehmet Musluoğlu

• Ebru Özkan — Handan Çakır

• Mine Tugay — Emel Karahan

• Cüneyt Mete — Yaşar Demir

• Selen Soyder — Sude

• Ragıp Savaş — Celal

• Goncagül Sunar — Şükran

• Dora Dalgıç — Doğa

• Çağla Boz — Yasemin

• Demircan Kaçel — Ferit

• İlber Uygar Kaboğlu — Rüzgar

• Nurşim Demir — Necmiye

• Onur Gözeten — Efe

• Lara Aslan — Biricik