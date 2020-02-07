Can Bonomo ve Gripin, "Winter.101"de sahne alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenen müzik festivali "Winter.101", ünlü şarkıcıları müzikseverlerle buluşturacak.
07.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:36
İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenen müzik festivali "Winter.101", ünlü şarkıcıları müzikseverlerle buluşturacak.
İki gün sürecek festival kapsamında 12 Şubat'ta Can Bonomo, Canozan ve Gökcan Sanlıman sahne alacak.
Etkinliğin ikinci gününde ise Gripin, Fatma Turgut ve Sufle sevilen şarkılarını yorumlayacak.
Kaynak: AA