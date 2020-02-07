Can Bonomo ve Gripin, "Winter.101"de sahne alacak
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Can Bonomo ve Gripin, "Winter.101"de sahne alacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenen müzik festivali "Winter.101", ünlü şarkıcıları müzikseverlerle buluşturacak.

07.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:36
Can Bonomo ve Gripin,

tarafından düzenlenen müzik festivali "Winter.101", ünlü şarkıcıları müzikseverlerle buluşturacak.

İki gün sürecek festival kapsamında 12 Şubat'ta , Canozan ve Gökcan Sanlıman sahne alacak.

Etkinliğin ikinci gününde ise Gripin, Fatma Turgut ve Sufle sevilen şarkılarını yorumlayacak.

Kaynak: AA
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