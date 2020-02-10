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Çan Belediyesi ve DİSK arasında müzakere süreci başladı

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Çan Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında müzakere sürecinin başladığını açıkladı.

10.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:31
Çan Belediyesi ve DİSK arasında müzakere süreci başladı

Belediye Başkanı Bülent Öz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında müzakere sürecinin başladığını açıkladı.


Konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Bülent Öz, "Disk Genel-İş Sendikası ile belediyemiz işçi personeli arasında çalışanlarımızın haklarının savunulması ve emeklerinin karşılanmasına yönelik müzakere süreci başlamış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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