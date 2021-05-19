Çan Belediyesi güreş kulübü sporcuları yola çıkıyor
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Çan Belediyesi güreş kulübü sporcuları yola çıkıyor

Çan Belediyesi güreş kulübü sporcuları yola çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çanakkale'nin Çan belediyesi güreş kulübü sporcuları büyük yağlı pehlivan güreşleri için yola çıkıyor.

Çanakkale'nin Çan belediyesi güreş kulübü sporcuları büyük yağlı pehlivan güreşleri için yola çıkıyor.

Güreşçiler, Antalya'nın Kumluca ilçesinde gerçekleştirilecek olan büyük yağlı pehlivan güreşleri öncesinde son hazırlıklarını tamamladılar. Güreşçilere güveninin tam olduğunu söyleyen Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "İlçemizi başarılı şekilde temsil edip bizleri gururlandıracak güreşçilerimize şimdiden başarılar diliyorum. Antalya Kumluca'ya yola çıkacak olan güreş kulübümüz için tüm koordinasyonları sağlayarak desteklerimizi sürdürdük. Güreşler pandemi kuralları çerçevesinde seyircisiz yapılacak. Pandemi nedeniyle federasyonun belirleyeceği, 10 güreş organizasyonunun olabileceği düşünülüyor. Güreşler bazı kanallardan canlı yayın ile seyredilebilecek" dedi. - ÇANAKKALE

Çan Belediyesi güreş kulübü sporcuları yola çıkıyor
Çan Belediyesi güreş kulübü sporcuları yola çıkıyor
Çan Belediyesi güreş kulübü sporcuları yola çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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