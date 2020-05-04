Çan Belediye Başkanı Öz, pazarda korona virüs tedbirlerini inceledi
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Çan Belediye Başkanı Öz, pazarda korona virüs tedbirlerini inceledi

Çan Belediye Başkanı Öz, pazarda korona virüs tedbirlerini inceledi
04.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:31

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla ilçede kapalı Pazar yerinde aldıkları tedbirleri yerinde incelemeye devam ediyor.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla ilçede kapalı Pazar yerinde aldıkları tedbirleri yerinde incelemeye devam ediyor.

İlçe pazarını gezerek Pazar esnafının sorunlarını da dinleyen Başkan Öz, korona virüse karşı pazarda tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Çan Belediyesi, İçişleri Bakanlığının korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla pazar yerlerinde alınmasını istediği tedbirleri, ilçede kurulan pazarda sıkı bir şekilde uyguluyor. Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ek genelge kapsamında, pazar yerine giriş ve çıkışları kontrollü bir şekilde sağlamak için tek kapıdan vatandaşın ateşini ölçerek pazar yerine girişlerine izin veriyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Pazar yerinde virüs tedbirlerini alarak pazarcı esnafımızı sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde yerleştirdik. Alınan tedbirler kapsamında pazar esnafımızın 2 katı kadar vatandaşımızı alana alarak yoğunluğu ortadan kaldırıyoruz. Zabıta ekiplerimizde Pazar girişimizde vatandaşlarımızı kontrollü bir şekilde pazara alıyor. Maskesiz olan vatandaşlarımıza da Pazar girişindeki stantlarımızdan maske temini yapıyoruz. Bu zor günleri hep birlikte beraberce aşacağız. Vatandaşımız kendileri ve sevdiklerinin sağlığı için sosyal mesafe kuralını ve alınan tedbirleri unutmasın bizler korona virüsü önlemek için belediye olarak tüm önlemlerimizi aldık. İlaçlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızda bilinçli bir şekilde önlemlerini almışlar bu zor günleri hep beraber aşmak için gayret ediyoruz. Ülke genelinde vakalar düşmeye başladı ama tabi ki bu durum bizleri yanıltmasın bilim kurulu üyelerimiz bizler için tüm imkanlarıyla çalışıyor. Onların bilgilendirmeleri doğrultusunda bu zorlu sınavdan hep beraber başarıyla çıkacağız" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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