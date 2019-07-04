Çan Belediye Başkanı Öz, güreşçileri Kırkpınar'a uğurladı

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, 6-7 Temmuz'da Edirne'de yapılacak olan 658. Kırkpınar güreşleri için Çan Belediyesi Güreş Kulübü güreşçilerini uğurladı.

Başkan Öz, "658. Kırkpınar güreşleri için güreşçilerimiz kampta iyi hazırlandılar. Motivasyonları gayet yüksek. 6-7 Temmuz'da yapılacak güreşlerde de Edirne'de Çan Belediyesini en iyi şekilde temsil edecekleri inancındayım. Ben tüm güreşçilerimize başarılar diliyorum. Allah hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA