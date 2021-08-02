Can Azerbaycan yardım ekipleri Ordu'da yakıt ikmali yaptı

Orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Azerbaycan'dan yola çıkan 54 araç ve 252 kişilik bir ekip Ordu'ya ulaştı.

Orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Azerbaycan'dan yola çıkan 54 araç ve 252 kişilik bir ekip Ordu'ya ulaştı. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından karşılanan kafile Ordu'da yaptığı yakıt ikmalinin ardından yangın bölgesine uğurlandı.

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Azerbaycan'dan yola çıkan ekip dün gece itibari ile yurda giriş yaptı. Kafile bugün öğle saatlerinde Ordu'ya ulaşırken kafileyi Ordu Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi Başkanı Yusuf Çınkıl ve itfaiye personeli karşıladı. Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan spor tesisleri otoparkında mola veren kafile burada yakıt ikmalinde bulundu.

Ordu'daki molasını tamamlayan Azerbaycan kafilesi daha sonra alkışlar eşliğinde yangın bölgesine uğurlandı.

(Metin Akyürek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı