"Can Azerbaycan" için yazılan mektuplar, Kastamonu'dan yola çıktı
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"Can Azerbaycan" için yazılan mektuplar, Kastamonu'dan yola çıktı

28.12.2020 20:11 | Son Güncelleme: 28.12.2020 20:23

"Can Azerbaycan" için yazılan mektuplar, Kastamonu'dan yola çıktı "Can Azerbaycan'a bir mektubum var" kampanyasında toplanan binin üzerinde mektup, Azerbaycan Ankara Büyükelçiliğine teslim edilmek üzere yola çıktı.

"Can Azerbaycan" için yazılan mektuplar, Kastamonu'dan yola çıktı

KASTAMONU - "Can Azerbaycan'a bir mektubum var" kampanyasında toplanan binin üzerinde mektup, Azerbaycan Ankara Büyükelçiliğine teslim edilmek üzere yola çıktı.

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi tarafından başlatılan "Can Azerbaycan'a bir mektubum var" kampanyasında binin üzerinde mektup toplandı. Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu tarafından 11 Kasım'da başlatılan kampanya, Türkiye'nin birçok ilinden destek gördü. Mektuplar, Başkan Satıoğlu ve kampanyada ilk mektubu yazan Şehit Piyade Er Şevki Eren Yatkın'ın babası Ahmet ve annesi Zehra Yatkın, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkan Vekili Hüseyin Mahmutoğlu tarafından Azerbaycan Ankara Büyükelçiliğine teslim edilecek.

Başkan Berat Satıoğlu, düzenlediği basın toplasında Türkiye'nin pek çok yerinden mektup aldıklarını söyledi. Bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Başkan Satıoğlu, "Bu kampanyada çok güzel neticeler aldık. Duygu yüklü mektuplar geldi. Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ile şehit anne babamız ve Türkiye'de en yaşlı gazimiz olan Muharip Gaziler Derneğimizin Kastamonu Şube Başkanı Albayımız Ali Cesuroğlu'nun yazdığı mektubu da Sayın Büyükelçimize elden teslim etmeyi düşüyoruz" dedi.

Kampanya kapsamında binin üzerinde mektup geldiğini ifade eden Berat Satıoğlu, her mektubun kopyasının alındığını kaydetti. Mektupları daha sonra kitap haline getireceklerine dikkati çeken Satıoğlu, "Tarihe not düşüp üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşlarına, şehit ailelerine, gazilere kitapçığı dağıtmak istiyoruz. Kitabın son halini Azerbaycan Büyükelçisine ve Azerbaycan Cumhurbaşkanımıza da iletmek istiyoruz" diye konuştu.

Basın toplantısının ardından Satıoğlu, mektuplarla birlikte Ankara'ya doğru yola çıktı.

'Can Azerbaycan' için yazılan mektuplar, Kastamonu'dan yola çıktı
'Can Azerbaycan' için yazılan mektuplar, Kastamonu'dan yola çıktı
'Can Azerbaycan' için yazılan mektuplar, Kastamonu'dan yola çıktı
'Can Azerbaycan' için yazılan mektuplar, Kastamonu'dan yola çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU

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