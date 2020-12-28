KASTAMONU - "Can Azerbaycan" için yazılan mektuplar yola çıktı
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KASTAMONU - "Can Azerbaycan" için yazılan mektuplar yola çıktı

28.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:36

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesince başlatılan "Can Azerbaycan'a bir mektubum var" kampanyasında binin üzerinde mektup toplandı.

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesince başlatılan "Can Azerbaycan'a bir mektubum var" kampanyasında binin üzerinde mektup toplandı.

Derneğin Şube Başkanı Berat Satıoğlu tarafından 11 Kasım'da başlatılan kampanya, Türkiye'nin birçok ilinden destek gördü.

Mektuplar, Satıoğlu ve kampanyada ilk mektubu yazan şehit Piyade Er Şevki Eren Yatkın'ın babası Ahmet ve annesi Zehra Yatkın, Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkan Vekili Hüseyin Mahmutoğlu tarafından yarın Azerbaycan Ankara Büyükelçiliğine teslim edilecek.

Satıoğlu, düzenlediği basın toplasında, Türkiye'nin pek çok yerinden mektup aldıklarını söyledi.

Bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Satıoğlu, "Bu kampanyada çok güzel neticeler aldık. Duygu yüklü mektuplar geldi. Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ile şehit anne babamız ve Türkiye'de en yaşlı gazimiz olan Muharip Gaziler Derneğimizin Kastamonu Şube Başkanı Albayımız Ali Cesuroğlu'nun yazdığı mektubu da Sayın Büyükelçimize elden teslim etmeyi düşüyoruz." dedi.

Kampanya kapsamında binin üzerinde mektup geldiğini ifade eden Satıoğlu, her mektubun kopyasının alındığını dile getirdi.

Bu mektupları daha sonra kitap haline getireceklerini aktaran Satıoğlu, "Tarihe not düşüp üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşlarına, şehit ailelerine, gazilere kitapçığı dağıtmak istiyoruz. Kitabın son halini Azerbaycan Büyükelçisine ve Azerbaycan Cumhurbaşkanımıza da iletmek istiyoruz." diye konuştu.

Basın toplantısının ardından Satıoğlu, mektuplarla birlikte Ankara'ya doğru yola çıktı.

KASTAMONU - 'Can Azerbaycan' için yazılan mektuplar yola çıktı
KASTAMONU - 'Can Azerbaycan' için yazılan mektuplar yola çıktı
KASTAMONU - 'Can Azerbaycan' için yazılan mektuplar yola çıktı
KASTAMONU - 'Can Azerbaycan' için yazılan mektuplar yola çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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