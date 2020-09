Can Ataklı kimdir? Can Ataklı kaç yaşında, nereli? Can Ataklı hayatı Gazeteci Can Ataklı yazıları ile dikkat çekiyor. Kimya mühendisi anne-babanın oğlu olarak Diyarbakır'da doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler bölümünde eğitim gördü. Can Ataklı evli mi?

Mustafa Can Ataklı tam adına sahip gazeteci, oyuncu, Yeni Ortam gazetesinde gazeteciliğe adım attı. Ardından Vatan, Günaydın, Dünya, Tan, Sabah, Kanal 6, Habertürk TV, Star, Star TV ve Business Channel'da çeşitli pozisyonlarda görevler aldı. İşte, Can Ataklı kariyeri, biyografisi... CAN ATAKLI KİMDİR? Ataklı, 1 Mayıs 1956'da tarihinde babasının görev yeri olan Diyarbakır'da, Hikmet Ahmet ve Kadriye Özkan çiftinin oğlu olarak dünyaya geldi. Anne ve babası kimya mühendisidir. Çocukluğu Susurluk, Uşak, Erzincan gibi yerlerde geçti. Balıkesir Atatürk İlkokulundan mezun oldu. İstanbul Erkek Lisesi ardından iki ve üçüncü sınıfı, ailesi Ankara'ya taşındığından Ankara Gazi Lisesi'nde bitirdi. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler bölümü mezunudur. Gazeteciliğe 1975 yılında Yeni Ortam gazetesinde başlayan Ataklı, Vatan gazetesinde ve 24 Saat gazetesinde çalışmalarına devam etti. Vatan, Günaydın, Dünya, Tan, Sabah, Kanal 6, Habertürk TV, Star, Star TV ve Business Channel'da köşe yazarı, yayın koordinatörü, yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1986 yılına kadar Günaydın gazetesinde çalıştı. 1980 yılında 16 ay askerlik yaptı.1984 - 1985 yılları arası Tan gazetesini yönetti. 2003-2004 yılında Star TV'de ana haber sundu ve Kırmızı Koltuk adlı programın sunuculuğunu yürüttü. Vatan gazetesinden 2013 yılında ayrılan Can Ataklı, Sabah gazetesinin kuruluş kadrosunda yer aldı, uzun süre köşe yazarlığı yaptı. 2015 yılının Ekim ayından beri Korkusuz Gazetesinde yazılar kaleme aldı. 2016 yılından itibaren hafta içi her gün Halk TV'de Yazı İşleri adlı programı hazırlayıp sundu. Tele1 televizyonunda görev alan Ataklı, sinema ve dizilerde oyuncu olarak da görev aldı. Ataklı, 1983 yılında Handan Türkeli, 1989 yılında Ayşe Savaşçın, 2012 yılında TGRT Haber eski spikeri Seyran Savaş ile evlendi. Bu evliliklerden Tuvana, Begüm ve Peri adlarında üç kızı vardır. Kaynak: Haberler.com