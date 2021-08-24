Can, ağabeyi Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Can, ağabeyi Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gitti

Can, ağabeyi Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gitti
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Spor

İZMİT'te maç izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün doğum tarihini öğrenince ağabeyi olduğunu öğrenen Can Gönül, onunla görüşmek için Rize'ye gitti.

İZMİT'te maç izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün doğum tarihini öğrenince ağabeyi olduğunu öğrenen Can Gönül, onunla görüşmek için Rize'ye gitti.

İzmit'te bir yetiştirme yurdunda büyüyen ve izlediği bir futbol maçı sırasında milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül, dün bir televizyon programında Gökhan Gönül ile görüştü. 27 yıldır ilk kez ağabeyiyle temas kuran Can, bu sırada gözyaşlarına boğuldu. Program sırasında Gökhan Gönül, Can'ın kardeşi olduğunu kabul ederek görüşmek için yanına davet etti. 

Bu davet üzerine Can Gönül dün gece saatlerinde İstanbul'dan ayrılarak Gökhan'ın bulunduğu Rize'ye gitti.

Can, ağabeyi Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

Canlı yayında tarihi buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra öğrendiği öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum
Canlı yayında tarihi buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra öğrendiği öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum
Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan öz kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız
Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan öz kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Vladimir Putin Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Ebru Şallı Bülent Ersoy Aleyna Tilki Fahriye Evcen
Spor Marcao Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Can, ağabeyi Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gitti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 10:42:31. #1.15#

title