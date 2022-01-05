BARTIN (İHA) - Çamurlu su denizin rengini değiştirdi

BARTIN - Bartın'da etkili olan sağanak yağışlar sonrası Bartın Irmağından Karadeniz'e dökülen çamurlu sularla deniz yüzeyinin rengi değişti.

Geçtiğimiz haftalarda Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan kar yağışları sonrası Bartın kent merkezinde kar kalınlığı 15-20 santimetreye ulaşırken kentin yüksek rakımlı bölgelerinde ise kar kalınlığı 1 metrenin üzerinde ölçüldü.

Kar yağışının ardından etkili olan sağanak yağışlarla birlikte karların erimesi sonucu Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağında su seviyesi yükseldi. İskeleler ve ırmak kıyısındaki yürüyüş yolların sular altında kaldı.

Bartın Irmağı'nın Karadeniz'e döküldüğü boğaz mevkiinde ise çamurlu sularla birlikte deniz yüzeyinin rengi değişti. Çamurlu sular deniz yüzeyinin geniş bir kısmını kapladı.

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu sahilinden de görülen denizdeki renk değişimi drone ile havadan da görüntülendi.