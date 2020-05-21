Çamurdan oluşturdukları havuzlarda doğal yöntemlerle çeltik üretiyorlar
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Çamurdan oluşturdukları havuzlarda doğal yöntemlerle çeltik üretiyorlar

Bitlis'in Hizan ilçesinde büyük emek verilerek asırlardır doğal yöntemlerle pirinç ekimi gerçekleştiriliyor.

Çamurdan oluşturdukları havuzlarda doğal yöntemlerle çeltik üretiyorlar
21.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:20

Bitlis'in Hizan ilçesinde büyük emek verilerek asırlardır doğal yöntemlerle pirinç ekimi gerçekleştiriliyor.

Hizan'a bağlı Karbastı köyü ve 9 mezrasındaki verimli arazilerde üretilen çeltik, uzun uğraşlar sonucu pirinç haline getiriliyor.

Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan köy ve mezralardaki yaklaşık 500 dönüm arazide ekilen Kursunç pirinci, lezzeti ve iri taneli olmasıyla beğeniliyor.

Yüksek rakımlı dağların dik yamaçlarında yer alan köy ve mezralardaki vatandaşlar, atalarından kalma geleneksel yöntemlerle güneşin altında imece usulüyle pirinç ekiyor.

Tarlalarda dizlerine kadar battıkları çamurlardan havuzlar oluşturarak içini suyla dolduran köylüler, büyük emek vererek köyün eski adını taşıyan ve bölge halkından ilgi gören Kursunç pirinci ekiyor.

"Yıllık 250 ton ürün elde ediliyor"

Hizan Ziraat Odası Başkanı Erkan Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karbastı köy ve 9 mezrasında doğal yöntemlerle 100 yıldır pirinç üretildiğini belirtti.

Esmer renkli ve iri taneli pirincin köylüler için gelir kapısı olduğunu anlatan Durmaz, "Buradaki pirinç tamamen doğal olarak üretilir. Yıllık 250 ton ürün elde ediliyor. Doğal olmasından dolayı pazar sıkıntısı yok ve Türkiye'nin değişik yerlerine gönderiliyor. Köylüler ürettikleri pirinci gelişen teknolojiye rağmen de köydeki 150 yıllık eski değirmende öğütüyor." dedi.

Karbastı köyünün Yamaç mezrasında yaşayan Necmettin Yavgu, pirincin çok güzel ve lezzetli olduğunu belirterek, "Sabahın erken saatlerinde kalkıp akşama kadar çamurun içinde çalışıyoruz. Pirinci lezzetlidir. Kilosu 15-16 lira arasındadır. Aileler kendi pirinç ihtiyaçlarını buradan karşılıyor. Ramazan olmasından dolayı daha da zorlanıyoruz. Aç susuz zor oluyor. Dedemizden babamızdan kalan bu işi şimdi biz yapıyoruz." diye konuştu.

Tarlada çalışanlardan Safter Tuz da asırlardır köyde pirinç ektiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Zor şartlarda ekim yapıyoruz. Pirinç atalarımız ve dedelerimizden bu yana doğal olarak üretiliyor. Dedemizden öğrendiklerimizi bırakamıyoruz aynen devam ediyoruz. Bu pirince alıştığımız için başkasını tüketemiyoruz. Ondan dolayı ekmek zorundayız. Esmer renkli pirincimiz çok güzel ve lezzetlidir. Çok kişi istiyor. Türkiye'nin neresinden isterlerse gönderebiliyoruz. Öküzle çiftlediğimiz tarlalarda zor şartlarda göletler yapıyoruz. Pirinç üretimi çok zor. Her ev kendi ihtiyaçlarını gidermek için imece usulüyle pirinç ekiyor."

Fethullah Örük de ramazan ayında zor şartlarda çamurdan oluşturdukları havuzlarda pirinç ektiklerini kaydederek, "Burada pirinçler imece usulüyle ekiliyor. Her gün bir köylünün yardımına gidiyoruz. Her ev 2-3 dönüm pirinç ekiyor. Akşama kadar oruç tutup bu çamur havuzlarını oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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