Çamurdan gelen lezzet...Tandır ekmeği Hataylı kadınların geçim kaynağı oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çamurdan gelen lezzet...Tandır ekmeği Hataylı kadınların geçim kaynağı oldu

Çamurdan gelen lezzet...Tandır ekmeği Hataylı kadınların geçim kaynağı oldu Hatay'da sade, biberli, çökelekli ve zahterli tandır ekmeği, ev kadınlarının gelir kaynağı oldu.

Çamurdan gelen lezzet...Tandır ekmeği Hataylı kadınların geçim kaynağı oldu
10.06.2020 20:27 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:31

Çamurdan gelen lezzet...Tandır ekmeği Hataylı kadınların geçim kaynağı oldu

HATAY - Hatay'da sade, biberli, çökelekli ve zahterli tandır ekmeği, ev kadınlarının gelir kaynağı oldu.

Samandağ ilçesine bağlı Hıdırbey Mahallesi'nde 53 yaşındaki 3 çocuk annesi Hanife Şahan, tandırda ekmek, biberli ve gözleme satarak geçimini sağlıyor

5 yıldır tandır ekmeği yapan Hanife Şahan, "Ailem ile birlikte çalışıyorum geçimimizi tandırdan çıkarıyoruz.

Gözlemeyi ıspanaklı ve peynirli yapıyorum. Çökeleğimizi kendimiz yapıyoruz zeytinyağı, susam ve salça biberimiz var. Kekik kullanıyoruz güzelce bir karıştırıyoruz hepsini. Her şey doğal" dedi.

Kızlarının kendisine yardım ettiğini söyleyen Şahan, bu işi yaparken çok zevk aldığını söyledi.

Kızı Döne Şahan ise, "Ailecek burada çalışıyoruz bende okuduğum için ara tatilinde aileme yardımcı oluyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı Haber
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit...
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak Haber
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Kartal'da otoparkta çıkan yangında, çok sayıda araç ve motosiklet alev alev yandı
Kartal'da otoparkta çıkan yangında, çok sayıda araç ve motosiklet alev alev yandı
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere yatırıldım
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere...
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
Ücret vermek isteyen kadın, hareket halindeki minibüsten düştü
Ücret vermek isteyen kadın, hareket halindeki minibüsten düştü
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu
Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Korona tedbirleri kapsamında İstanbul'da kademeli mesai uygulamasına geçilebilir
Korona tedbirleri kapsamında İstanbul'da kademeli mesai uygulamasına geçilebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Engin Altay Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Kenan Doğulu Beyazıt Öztürk Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir
Daha Fazla Milli Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Çamurdan gelen lezzet...Tandır ekmeği Hataylı kadınların geçim kaynağı oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 20:31:07. #1.15#
title