Çamurdan gelen lezzet
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Çamurdan gelen lezzet

Hatay'da sade, biberli, çökelekli ve zahterli tandır ekmeği, ev kadınlarının gelir kaynağı oldu.

Çamurdan gelen lezzet
10.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:47

Hatay'da sade, biberli, çökelekli ve zahterli tandır ekmeği, ev kadınlarının gelir kaynağı oldu.

Samandağ ilçesine bağlı Hıdırbey Mahallesi'nde 53 yaşındaki 3 çocuk annesi Hanife Şahan, tandırda ekmek, biberli ve gözleme satarak geçimini sağlıyor. 5 yıldır tandır ekmeği yapan Hanife Şahan, "Ailem ile birlikte çalışıyorum geçimimizi tandırdan çıkarıyoruz. Gözlemeyi ıspanaklı ve peynirli yapıyorum. Çökeleğimizi kendimiz yapıyoruz zeytinyağı, susam ve salça biberimiz var. Kekik kullanıyoruz güzelce bir karıştırıyoruz hepsini. Her şey doğal" dedi.

Kızlarının kendisine yardım ettiğini söyleyen Şahan, bu işi yaparken çok zevk aldığını söyledi.

Kızı Döne Şahan ise "Ailecek burada çalışıyoruz bende okuduğum için ara tatilinde aileme yardımcı oluyorum" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

Manşet

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