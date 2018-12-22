Çamura saplanan yolcu otobüsünü traktörle kurtardılar

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Ekingölü köyüne cenazeye gidenleri taşıyan yolcu otobüsü dönüş yolunda çamura saplandı. Vatandaşlar çamura saplanan yolcu otobüsünü kurtarmak için dakikalarca uğraşırken, otobüs bulunduğu yerden traktör yardımıyla kurtarıldı

SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Ekingölü köyüne cenazeye gidenleri taşıyan yolcu otobüsü dönüş yolunda çamura saplandı. Vatandaşlar çamura saplanan yolcu otobüsünü kurtarmak için dakikalarca uğraşırken, otobüs bulunduğu yerden traktör yardımıyla kurtarıldı.

Hafik ilçesine bağlı Ekingölü köyüne İstanbul'dan yolcu otobüsüyle yakınlarının cenazesine gelenler dönüşte köy yolunun toprak olması nedeni ile çamura sağlandı. Arka lastikleri tamamen çamura batan otobüsü kurtarmak isteyen şoför uzun süre uğraş verdi. Şoför kendi imkanları ile kurtulamayacağını anlayınca çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Otobüsü kurtarmak isteyen vatandaşlarda otobüsün tekerlerinin altına taş doldurarak dolgu çalışması yaptı. Uzun uğraşlar sonrası tekerlerin altı taşlarla dolduruldu ve bir traktör tarafından çekilerek kurtarılmaya çalışıldı. Traktörün kurtarma operasyonu yaptığı sırada vatandaşlarında traktörün önüne binerek destek vermek istemeleri ise dikkat çekti. Uzun uğraşlar sonrası yolcu otobüsü bulunduğu yerden traktöründe yardımıyla kurtarıldı. Vatandaşların bu zorlu mücadelesi ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA