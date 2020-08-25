Çamura saplanan 'tay' kurtarıldı Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çamura saplanan tay, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çamura saplanan tay, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Çamurdan çıkarılan tay, yeniden doğal yaşamına bırakıldı.

Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırları içinde bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü alanın da içinde yer aldığı 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası'nda, bir tayın çamura saplanması üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında gelen ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 359 kuş türüne ve birçok hayvan çeşidine ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası'nda, tayın bulunduğu yerden kurtarılması için seferber olan ekipler, hayvana zarar vermemek içinde azami gayret gösterdi. Çamurdan çıkarılan ve temizlenen tay, daha sonra yeniden doğal yaşamına bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA