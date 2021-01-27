Çamura saplanan koyunu belediye ekipleri kurtardı
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Çamura saplanan koyunu belediye ekipleri kurtardı

27.01.2021 15:50 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:53
Çamura saplanan koyunu belediye ekipleri kurtardı

İzmir'in Aliağa ilçesinde çamura saplanıp mahsur kalan koyunu, belediye ekipleri kurtardı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde çamura saplanıp mahsur kalan koyunu, belediye ekipleri kurtardı. Bacağından yaralı olan koyun, Aliağa Belediyesi Veterinerlik Kliniği'nde tedavi altına alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi Pınarcık mevkisinde, çamura saplanan koyunu görenler ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Aliağa Belediyesi Veterinerlik Birimi ekipleri, koyunu saplandığı çamurdan çıkartarak, kurtardı. Sol arka bacağından yaralı olduğu tespit edilen koyun, belediyeye ait veterinerlik kliniğinde tedavi altına alındı. Koyun, tedavisinin ardından sahibine teslim edilecek.Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, "Pınarcık mevkiisnde çamura saplanmış olarak bulunan koyun için birimimiz seferber oldu. Zaman kaybetmeden hemen bölgeye gittik. Çamura saplanmış olan koyunu, özenli bir çalışma ile kurtarıp, kliniğimize getirdik. Genel kontrolünü yaptık. Sol arka ayağında bir yaralanma olduğunu tespit ettik ve hemen tedavi işlemlerine başladık. Sağlığına kavuşunca sahibine teslim edeceğiz" dedi.

 


Çamura saplanan koyunu belediye ekipleri kurtardı
Çamura saplanan koyunu belediye ekipleri kurtardı
Çamura saplanan koyunu belediye ekipleri kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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