Çamura saplanan köpek yavruları kurtarıldı

Adana'da, sağanak nedeniyle oluşan çamura saplanan 15 köpek yavrusu kurtarıldı.

Adana'da, sağanak nedeniyle oluşan çamura saplanan 15 köpek yavrusu kurtarıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu mahallesinde bir vatandaş, gece saatlerinde çamura saplanan köpek yavruları olduğu yönünde Yüreğir Belediyesine başvuruda bulundu.

Bölgeye gelen ekipler, çamurdan kurtardıkları 15 yavru köpeği özenle, tek tek temizledi. Minik köpekler daha sonra hayvan barınağına teslim edildi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu 15 tane küçük can dostumuz çamura saplanmış haldeydi. Ekiplerimiz bu saatte anında kurtarmak için harekete geçti ve yavrularımızı tertemiz yaparak karınlarını doyurmak ve sıcacık bir yuva sağlamak için barınağa teslim ettiler. Her zaman diyoruz, bu şehrin her canı bize emanet." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA