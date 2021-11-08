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Çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı

AA - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çamura saplanan ineği, itfaiye ekipleri kurtardı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çamura saplanan ineği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Yusuf İzzettin Köyü yakınlarındaki çimenlik alanda otlayan Ergün Soytorun'a ait inek bataklığa saplandı.

İneği sahibi kendi imkanları ile hayvanı kurtaramayınca Kadirli Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, inekleri halatla kurtardı. İneğine kavuşan sahibi itfaiye erlerine teşekkür etti.

Öte yandan İtfaiye ekipleri ineğin üşümemesi için de ateş yaktı.

Çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı

Çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı

Çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı

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