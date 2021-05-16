ÇAMURA SAPLANAN İNEĞİ İTFAİYE ERLERİ KURTARDI

AĞRI'da yol kenarında otlarken dere yatağına düşerek çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtararak sahibine teslim etti.

AĞRI'da yol kenarında otlarken dere yatağına düşerek çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtararak sahibine teslim etti.

Yazıcı Barajı yolu üzerinde otladığı esnada dere yatağına düşen inek çamura saplandı. Çobanlar ineği çamur batağından kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çamura batan ineği halatlarla çekerek kurtardı. Merkez Çamurlu köyünden bir vatandaşa ait oldu tespit edilen inek, sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı