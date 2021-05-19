Çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

- Çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı Bingöl'ün Genç ilçesinde çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

- Çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Genç ilçesi Yenişehir Mahallesi Hanlar Bölgesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yayılması için araziye çıkarılan büyükbaş havyanlardan biri, bataklık kısma girerek çamura saplandı. Sahibi, ineği uğraşlar sonucu çıkaramayınca İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, iş makinesi yardımıyla ineği saplandığı bataklıktan çıkardı.

Sahibine teslim edilen hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi