Çamura saplanan ineğe kurtarma operasyonu Çamura saplanan ineğe kurtarma operasyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Bahçeşehir Yeşiltepe mevkiinde otlarken balçığa saplanan ineği kurtar için operasyon düzenledi.

Çamura saplanan ineğe kurtarma operasyonu

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Bahçeşehir Yeşiltepe mevkiinde otlarken balçığa saplanan ineği kurtar için operasyon düzenledi. İtfaiye ekipleri tarafından saplandığı yerden vinç yardımı ile kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

Bahçeşehir 2. Kısım Yeşiltepe mevkiinde otlarken balçığa saplanan ineği gören vatandaşlar durumu, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye ekibi tarafından vince bağlanan inek, vinç yardımı ile yukarı çekildi. Ekipler tarafından karaya çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA