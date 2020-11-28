Çamura saplanan eşeği itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Çamura saplanan eşeği itfaiye kurtardı

28.11.2020 23:18 | Son Güncelleme: 28.11.2020 23:22
Çamura saplanan eşeği itfaiye kurtardı

Konya'da kanala düşerek çamura saplanan eşeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Konya'da kanala düşerek çamura saplanan eşeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, merkez Karatay ilçesine bağlı Yarma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başıboş bir eşek mahallede kanala düşerek çamura saplandı. Eşeği gören ve çamurdan çıkamadığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri eşeği kurtarmak için çalışma başlattı. Eşeği karın bölgesinden kemerle bağlayarak çeken itfaiye görevlileri saplandığı çamurdan çıkardı. Sahibi bilinmeyen ve bitkin düştüğü gözlenen eşek daha sonra meraya bırakıldı. - KONYA

Bunlar da ilginizi çekebilir

Tam karantina mı geliyor? Emniyet, sosyal medyada yayılan iddialara yanıt verdi
Tam karantina mı geliyor? Emniyet, sosyal medyada yayılan iddialara yanıt verdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Yasakta dışarı çıkan genç, polisi görünce telefona sarıldı! Aradığı arkadaşını da yaktı
Yasakta dışarı çıkan genç, polisi görünce telefona sarıldı! Aradığı arkadaşını da yaktı
Çamura saplanan eşeği itfaiye kurtardı
Çamura saplanan eşeği itfaiye kurtardı
Çamura saplanan eşeği itfaiye kurtardı
Çamura saplanan eşeği itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Çamura saplanan atı belediye ekipleri kurtardı
Çamura saplanan atı belediye ekipleri kurtardı
Son dakika haberleri: Kanala düşen eşeği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberleri: Kanala düşen eşeği itfaiye ekipleri kurtardı
Çamura saplanan inek kurtarıldı
Çamura saplanan inek kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Bülent Arınç İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Enes Batur İrem Derici Demet Akbağ Burcu Esmersoy
Spor Mert Günok Okan Buruk Fatih Terim Abdullah Avcı Stjepan Tomas
Tüm Haberler Ölü Kaza İsrail Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çamura saplanan eşeği itfaiye kurtardı - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 23:24:40. #1.15#
title