Çamura saplanan basın aracının yardımına belediye başkanı koştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çamura saplanan basın aracının yardımına belediye başkanı koştu

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - Haberler | Yerel

- Çamura saplanan basın aracının yardımına belediye başkanı koştu Yürüyüşü bırakıp yokuşta çamurdan çıkamayan pikabı iterek kurtardılar Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre günü kapsamında düzenlenen etkinlik sırasında, basın mensuplarını taşıyan pikap, çamura saplandı.

- Çamura saplanan basın aracının yardımına belediye başkanı koştu

Yürüyüşü bırakıp yokuşta çamurdan çıkamayan pikabı iterek kurtardılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre günü kapsamında düzenlenen etkinlik sırasında, basın mensuplarını taşıyan pikap, çamura saplandı. Basın mensuplarının yardımına ise belediye başkanı ve berberindekiler koştu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Denizli Mahallesi'nde Gebze Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sporcular ve öğrencilerle birlikte 2 kilometrelik bir parkurda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş esnasında basın mensuplarını taşıyan pikap, yokuş çıkarken çamura saplanarak hareket edemedi. Çamurdan bir türlü çıkamayan basın mensuplarının yardımına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve beraberindekiler koştu. Aracı bir süre ittikten sonra çamurdan kurtaran belediye başkanı ve beraberindekiler, basın mensupları ilerlemeye başlayınca zaferlerini alkışlayarak kutladı. Aracı itmeye çalışanların çabası ise renkli görüntüler oluşturdu.

Çamura saplanan basın aracının yardımına belediye başkanı koştu
Çamura saplanan basın aracının yardımına belediye başkanı koştu
Çamura saplanan basın aracının yardımına belediye başkanı koştu
Çamura saplanan basın aracının yardımına belediye başkanı koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Hasan Polatkan Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise İrem Derici Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Enes Ünal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çamura saplanan basın aracının yardımına belediye başkanı koştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 22:24:29. #1.13#

title