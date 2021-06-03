Çamura saplanan basın aracının yardımına belediye başkanı koştu
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Çamura saplanan basın aracının yardımına belediye başkanı koştu

Çamura saplanan basın aracının yardımına belediye başkanı koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre günü kapsamında düzenlenen etkinlik sırasında, basın mensuplarını taşıyan pikap, çamura saplandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre günü kapsamında düzenlenen etkinlik sırasında, basın mensuplarını taşıyan pikap, çamura saplandı. Basın mensuplarının yardımına ise belediye başkanı ve berberindekiler koştu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Denizli Mahallesi'nde Gebze Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sporcular ve öğrencilerle birlikte 2 kilometrelik bir parkurda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş esnasında basın mensuplarını taşıyan pikap, yokuş çıkarken çamura saplanarak hareket edemedi. Çamurdan bir türlü çıkamayan basın mensuplarının yardımına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve beraberindekiler koştu. Aracı bir süre ittikten sonra çamurdan kurtaran belediye başkanı ve beraberindekiler, basın mensupları ilerlemeye başlayınca zaferlerini alkışlayarak kutladı. Aracı itmeye çalışanların çabası ise renkli görüntüler oluşturdu. - KOCAELİ

Çamura saplanan basın aracının yardımına belediye başkanı koştu
Çamura saplanan basın aracının yardımına belediye başkanı koştu
Çamura saplanan basın aracının yardımına belediye başkanı koştu
Çamura saplanan basın aracının yardımına belediye başkanı koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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