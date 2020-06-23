Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
- Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi Mega kentte etkili olan kuvvetli sağanak yağış ile birlikte İstanbul Boğazı çamura bulandı.
23.06.2020 16:38 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:15
- Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
İSTANBUL - Mega kentte etkili olan kuvvetli sağanak yağış ile birlikte İstanbul Boğazı çamura bulandı. Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur, İstanbul Boğazı çamura bulandı. Çamur boğazın masmavi renginin değişmesine sebep oldu. Çamura bulanan boğaz havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA