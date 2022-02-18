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Çamura bulanan İstanbul Boğazı böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı, Aykut Zor - Güncel
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Çamura bulanan İstanbul Boğazı böyle görüntülendi İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Küçüksu Deresi'nden gelen çamurlu suyun İstanbul Boğazı ile buluşmasıyla, mavi suyun rengi kahverengiye dönüştürdü.

İSTANBUL (İHA) - Çamura bulanan İstanbul Boğazı böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Küçüksu Deresi'nden gelen çamurlu suyun İstanbul Boğazı ile buluşmasıyla, mavi suyun rengi kahverengiye dönüştürdü. Çamura bulanan boğaz havadan görüntülendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Anadolu yakasında sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur sonrası Küçüksu deresinden gelen çamur boğaza aktı. Çamurlu suyun akması boğazın masmavi renginin değişmesine neden oldu. Çamura bulanan İstanbul Boğaz'ı havadan görüntülendi.

Çamura bulanan İstanbul Boğazı böyle görüntülendi

Çamura bulanan İstanbul Boğazı böyle görüntülendi

Çamura bulanan İstanbul Boğazı böyle görüntülendi

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İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Güncel

İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel, Haberler

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