Çamur içinden çıkan bayrağı temizleyip en yüksek yere astılar
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Çamur içinden çıkan bayrağı temizleyip en yüksek yere astılar

Çamur içinden çıkan bayrağı temizleyip en yüksek yere astılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kastamonu'da yaşanan selde arama ve kurtarma çalışmalarına katılan DAKE ekipleri ve Göksel Aksu isimli vatandaş çamur içerisinde buldukları Türk Bayrağı'nı yıkayarak en yüksek yere astılar.

Kastamonu'da yaşanan selde arama ve kurtarma çalışmalarına katılan DAKE ekipleri ve Göksel Aksu isimli vatandaş çamur içerisinde buldukları Türk Bayrağı'nı yıkayarak en yüksek yere astılar.

Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) ve Göksel Aksu isimli vatandaş temizlik yaptığı sırada çamurun içinde Türk Bayrağı olduğunu fark etti. Ekip üyeleri ve Aksu, çamurun içinden çıkardıkları bayrağı yıkayıp, öperek bir dükkanın üst kısmına astı.

Göksel Aksu isimli vatandaş "Sabahtan akşama kadar burada temizlik çalışmalarını yürütüyoruz. Kepçe burada çalışıyordu, çamurun arasında Türk bayrağını gördüm. Hemen çamurun içinden aldım, arkadaşlarla birlikte yıkadık. DAKE yardımıyla olabilecek en güzel yere tekrar astık. Küçüklüğümüzden beri, annemizden, babamızdan ve öğretmenlerimizden öğrendiğimiz kadarıyla bayrak bizim için kutsaldır. Bayrak sevgisi bizim için çok önemli, şu anki duygularımı anlatamam. İnşallah bu bayrak biz olduğumuz sürece orada veya başka yerlerde dalgalanmaya devam edecektir" dedi. - DÜZCE

Çamur içinden çıkan bayrağı temizleyip en yüksek yere astılar
Çamur içinden çıkan bayrağı temizleyip en yüksek yere astılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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