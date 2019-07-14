'Campeón de Campeones' Finalinin Sonu Hazırlıkları Finali

Miguel Herrera ve Club América tarafı, “Campeón de Campeones” finaline Tigres UANL'a karşı final hazırlıklarını bir araya getirerek Los Angeles'ta eğitim gördü.

Miguel Herrera ve Club América tarafı, "Campeón de Campeones" finaline Tigres UANL'a karşı final hazırlıklarını bir araya getirerek Los Angeles'ta eğitim gördü.

Kaynak: Dugout

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