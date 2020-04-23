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Kayserispor, 23 Nisan, Spor, Haber

Campanharo ve Ben Rienstra'nın çocukları da 23 Nisan coşkusuna ortak oldu

HES Kablo Kayserispor'un futbolcuları Gustavo Campanharo ve Ben Rienstra'nın çocukları da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:50
Campanharo ve Ben Rienstra'nın çocukları da 23 Nisan coşkusuna ortak oldu

HES Kablo Kayserispor'un futbolcuları Gustavo Campanharo ve Ben Rienstra'nın çocukları da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

HES Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Campanharo'nun oğlu August, Türk bayrağının karşısında, '23 Nisan Çocuk Bayramı Kutlu Olsun' mesajı verirken, Campanharo bu videoyu sosyal medya hesabından, "23 Nisan Ulusal Egemenlik Gününü ve aynı zamanda Türkiye'deki çocukların gününü kutlar ve Augusto tüm çocuklara mutlu bir gün diler" notu ile paylaştı.

Hollandalı futbolcu Ben Rienstra'nın oğlu ise elindeki Türk bayrağı ile birlikte tuttuğu notta, "Bugün coş, bugün sevin, özgürce bayrak salla dünyaya. Özgürce yaşamak dilerim gelen 23 Nisan'da" mesajını verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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