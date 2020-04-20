Campanharo oğlundan çalım yedi! Hes Kablo Kayserispor'un futbolcusu Gustavu Campanharo, oğlu August'tan yediği çalımı sosyal medya hesabından paylaştı.

Hes Kablo Kayserispor'un futbolcusu Gustavu Campanharo, oğlu August'tan yediği çalımı sosyal medya hesabından paylaştı.

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, korona virüs tedbirleri kapsamında gününü evde ailesiyle birlikte geçiriyor. Antrenmanlarını evde de sürdüren ve futbol topundan uzak kalamayan Campanharo, oğlu ile birlikte yaptığı çalışmayı sosyal medya hesabından paylaştı.

İyi bir sosyal medya kullanıcısı olan Campanharo paylaştığı videoda, oğlu August'tan topu alabilmek için kayarak müdahale yaptı. August ise ayaklarına sıkıştırdığı topu zıplayarak babasından kurtardı. Video kısa sürede büyük beğeni topladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA