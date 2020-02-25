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Campanharo'nun Kapadokya Keyfi

Hes Kablo Kayserispor'un orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, eşi ve oğlu ile birlikte Kapadokya'yı gezdi.

25.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:44
Campanharo'nun Kapadokya Keyfi

'un orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, eşi ve oğlu ile birlikte 'yı gezdi.


Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, 'nin dünyaca ünlü turizm merkezi olan Kapadokya'yı gezdi. Eşi ve oğlu ile birlikte doğa harikası peri bacalarının bulunduğu bölgeyi dolaşan Campanharo bol bol fotoğraf çektirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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