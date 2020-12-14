Campanharo koşulara başladı
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Campanharo koşulara başladı

14.12.2020 08:38 | Son Güncelleme: 14.12.2020 08:42
Campanharo koşulara başladı

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı oyuncusu Gustavo Campanharo çalışmalara başladı.

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı oyuncusu Gustavo Campanharo çalışmalara başladı.

Hes Kablo Kayserispor'da geçtiğimiz günlerde ameliyat olan ve 4 hafta sahalardan uzak kalacak olan Campanharo idmanlara başladı. Gustavo Campanharo, tesislerde önce salonda ardından sahada düz koşu yaptı.

Kulüp doktoru nezaretinde kendisi için hazırlanan program ışığında çalışan Gustavo Campanharo'nun 2 hafta sonra takıma katılmasını bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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