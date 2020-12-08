Campanharo ameliyat oldu
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Campanharo ameliyat oldu

08.12.2020 12:32 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:37
Campanharo ameliyat oldu

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo ameliyat oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo ameliyat oldu.

Hes Kablo Kayserispor takımının orta saha futbolcusu Gustavo Campanharo, özel bir hastanede ameliyat oldu. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Oyuncumuz Gustavo Campanharo'nun karın ağrısı şikayeti üzerine yapılan incelemelerde akut apandisit tespit edilmiş olup laparoskopik apendektomi (kapalı cerrahi) yöntemi ile tedavi edilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza dönmesini temenni ediyoruz" denildi.

Brezilyalı futbolcu Campanharo, 3 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacak ve 4 hafta sonrasında takımındaki yerini alabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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