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Campanharo ailesinde "Kim Daha" yarışması

Hes Kablo Kayserispor takımının Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, eşi ve çocuğuyla unlu "Kim Daha Oyunu" oynadı.

Campanharo ailesinde
27.05.2020 01:45 | Son Güncelleme: 27.05.2020 01:48

Hes Kablo Kayserispor takımının Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, eşi ve çocuğuyla unlu "Kim Daha Oyunu" oynadı.

Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor takımının Brezilyalı orta saha futbolcusu Gustavo Campanharo, eşi Barbara Veber ve oğlu Augusto Veber Campanharo ile birlikte "Kim Daha oyunu" oynadı.

Soruları Barbara'nın kardeşi Paula Veber yöneltirken, minik Augusto da anne ve babasının kafasından tutarak tercih ettiği kişinin yüzünü un serpilmiş yastığa bastı. Paula Veber'in sorduğu sorular arasında "Kim daha komik, kim daha kızgın, kim daha iyi şarkı söylüyor, kim daha fazla uyuyacak, kim daha iyi giyinir, kim daha tembel, kim daha iyi yemek yapar, kim daha fazla yer, kim daha kıskanç, kim daha fazla banyo yapar, kim daha fazla para harcıyor, kim daha fazla konuşuyor, kim daha fazla ağlar ve kim daha çok gaz çıkarır" oldu.

Gustavo Campanharo, ailesiyle oynadığı bu oyunu telefon kamerası ile kayıt altına aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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