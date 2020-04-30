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Çamoluk Şeker Kuru Fasulyesi için damla sulama sistemine geçildi

Çamoluk Şeker Kuru Fasulyesi için damla sulama sistemine geçildi
30.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:36

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen "Organik Havzalarda Organik Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Organik Çamoluk Şeker Kuru Fasulyesi üretimi yapılan alanlara damla sulama sistemi kurulumu yapıldı.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen "Organik Havzalarda Organik Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Organik Çamoluk Şeker Kuru Fasulyesi üretimi yapılan alanlara damla sulama sistemi kurulumu yapıldı.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ve DOKAP tarafından finanse edilen "Organik Havzalarda Organik Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 2018 yılında Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından tescillenen Çamoluk Şeker Kuru Fasulyesinin üretiminin yapıldığı alanda damla sulama sistemlerinin kurulumu gerçekleştirildi.

Proje kapsamında; organik havzalarda, organik üretimin geliştirilmesi, Çamoluk Şeker Kuru Fasulyesinin üretim alanlarının genişletilmesi, daha yüksek ve daha kaliteli ürün elde edilebilmesi amacıyla ve bitki yetiştirmek için kullanılan en verimli su dağıtım sistemlerinden biri olan damla sulama sistemleri kurulumu yapıldı.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere dağıtımı yapılan sulama sistemi ekipmanlarının kurulumu gerçekleştirilerek toplamda 274 dekar alanda verimli bir şekilde tarım yapılması sağlandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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