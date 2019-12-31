'Camnu Keşmir'in özel statüsü kaldırıldıktan sonra 69 kişi öldürüldü'
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'Camnu Keşmir'in özel statüsü kaldırıldıktan sonra 69 kişi öldürüldü'

Hindistan'da hükümetin özel statüsünü 5 Ağustos'ta kaldırmasından bu yana Cammu Keşmir'de en az 69 kişinin öldürüldüğü öne sürüldü.

31.12.2019 19:35 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:35
'Camnu Keşmir'in özel statüsü kaldırıldıktan sonra 69 kişi öldürüldü'

'da hükümetin özel statüsünü 5 Ağustos'ta kaldırmasından bu yana Cammu Keşmir'de en az 69 kişinin öldürüldüğü öne sürüldü.


Yerel Cammu ve Keşmir Sivil Toplum Koalisyonu'nun (JKCCS) derlediği rapora göre, bölgede 5 Ağustos'tan bu yana meydana gelen protestolar ve şiddet olaylarında 33'ü sivil, 69 kişi yaşamını yitirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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