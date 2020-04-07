Cammu Keşmir'in eski Başbakanı'nın gözaltısı evinde devam edecek Hint hükümetinin geçen sene 5 Ağustos'ta Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırıp ikiye bölmesinden bir gün önce Kamu Güvenliği Yasası (PSA) kapsamında gözaltına aldığı bölgenin eski başbakanlarından Mehbuba Müfti evine nakledildi.

Hint hükümetinin geçen sene 5 Ağustos'ta Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırıp ikiye bölmesinden bir gün önce Kamu Güvenliği Yasası (PSA) kapsamında gözaltına aldığı bölgenin eski başbakanlarından Mehbuba Müfti evine nakledildi.

Yetkililer, Müfti'nin gözaltı sürecinin evinde devam edeceğini bildirdi.

Eski Başbakan'ın kızı İltija Müfti, AA muhabirine, annesinin eve transfer edildiğini doğrularken, hükümetten tüm Cammu Keşmirli mahkumları serbest bırakmasını istedi.

Geçen ay, gözaltındaki eski başbakanlardan Faruk Abdullah ve oğlu Ömer Abdullah serbest bırakılmıştı.

Ülkede tartışmalı yasalardan 1978 tarihli PSA, "kamu düzenini bozma" gerekçesiyle kişilerin 3 aya kadar yargılama olmaksızın gözaltına alınabilmesine imkan tanıyor, bu süre 6 aya kadar uzatılabiliyor. Yasa kapsamında, devletin güvenliğini tehdit edenler iki yıl boyunca gözaltında tutulabiliyor.

Hindistan, geçen yıl 5 Ağustos'ta kabul ettiği anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kaynak: AA