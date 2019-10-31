31.10.2019 11:24

Hindistan'da Hindu milliyetçisi Narendra Modi hükümetinin, 5 Ağustos'ta özel statüsünü kaldırdığı Cammu Keşmir, ikiye bölündü.

Hint yerel basınındaki habere göre, Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetinin, yaklaşık 3 ay önce yasalaştırdığı Cammu Keşmir'in yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeyle eyalet, Cammu Keşmir ve Ladakh Birlik Toprağı olarak düzenlendi.

Yeni düzenlemeyle, Cammu Keşmir Anayasası ve eyalette geçerli Ranbir Ceza Yasası'nın varlığı bugün sona erecek. Eyaletin kendine ait bayrağı olmayacak.

Cammu Keşmir'in ikiye bölünmesiyle, federal devlet yapısına sahip Hindistan'daki eyalet sayısı 29'dan 28'e inerken, birlik toprağı sayısı da 7'den 9'a yükseldi.

Modi'den açıklama

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, memleketi Gucerat eyaletinde geçen sene 31 Ekim'de açılışını yaptığı dünyanın en uzun heykeli Sardar Vallabbhai Patel'in anıtının önünde yaptığı konuşmada, "Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan ve 5 Ağustos'ta kaldırılan anayasanın 370'inci maddesinin, bu bölgeye sadece ayrılıkçılık ve terörizm verdiğini" savundu.

İsim vermeden Pakistan'a yüklenerek, bazı unsurların ayrılıkçılığı ve terörizmi yayarak, Hindistan'ın birliğini yok etmeye çalıştığını ileri süren Modi, "Yüzyıllarca uğraştıktan sonra bile kimse bizi yok edemeyecek ve yenemeyecek." ifadesini kullandı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının, ülkenin bağımsızlık mücadelesindeki liderlerinden Patel'e adandığına işaret eden Modi, "Serdar Patel'den ilham alarak tüm ülkenin duygusal, ekonomik ve anayasal birliğine odaklanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Modi, daha önce ülkenin diğer bölgeleriyle Cammu Keşmir arasında entegrasyon sorunu olduğunun altını çizerek, bunun artık değişeceğini söyledi.

Patel, bağımsızlık sonrası dönemde önemli rol oynamıştı

Hindistan'da, BJP yönetiminin iktidarda olduğu 2014'den bu yana Patel'in doğum günü "Milli Birlik Günü" olarak kutlanıyor. Patel'in 182 metre uzunluğundaki anıtı, "Birlik Heykeli" olarak isimlendiriliyor.

İngiliz sömürgecilerin 1947'de ülkeden ayrılmasından sonra Hindistan'ın ilk içişleri bakanı olan ve "Hindistan'ın Demir Adamı" diye anılan Patel, bağımsızlık sonrası dönemde çeşitli eyaletlerin bütünleşmesinde önemli rol oynamıştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini, 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Kaynak: AA